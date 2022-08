Brøndby melder anfører klar til sæsondebut

Brøndby har i sæsonens første kampe manglet sit defensive anker i skikkelse af anfører Andreas Maxsø.

Forsvarsspilleren har døjet med et forstuvet knæ, siden han fik et slag under en træning i juli. Dengang var meldingen, at han ville være ude i op til 12 uger, men nu er han igen klar til kamp.

Det oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

Brøndby-træner Niels Frederiksen har således udtaget ham til mandagens hjemmekamp i Superligaen mod FC Midtjylland.

Her kan det også blive til et gensyn med svenskeren Simon Hedlund, der har misset de seneste tre kampe med en skade.

Til gengæld må Brøndbys fans fortsat spejde forgæves efter målmandsprofilen Mads Hermansen, venstre back Blas Riveros, angriber Carl Björk og altmuligmanden Kevin Mensah, der sidder ude med skader.

Både Brøndby og FC Midtjylland har hårdt brug for point efter en sløj sæsonstart, hvor begge hold blot har skrabet seks point sammen.

Opgøret, som er Albert Capellas første som cheftræner for FC Midtjylland, fløjtes i gang klokken 19.