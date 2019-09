Brøndby skal luge ud: Spørgsmålstegn omkring bomberen

HERNING (Ekstra Bladet): Står det til sportsdirektør Carsten V. Jensen, bliver der travlt ved udgangsdøren på Brøndby Stadion i løbet af mandag.

Oven på den hektiske trafik ind mod afslutningen af denne uge, så er det tid til oprydning.

Johan Larsson, Samuel Mráz og Sigurd Rosted blev præsenteret i gult i denne uge.

- Som det er lige nu, så kan der ikke være flere i omklædningsrummet, så den stopper lige som der. Vi kigger på at justere truppen, men primært er det spillere, der er lidt langt fra spilletid, om der er muligheder for dem, sagde Carsten V. Jensen efter nederlaget til FC Midtjylland.

Det udsagn dækker umiddelbart ikke over et forestående salg af Kamil Wilczek, selv om deadline-dag er vanskelig at forudsige.

- Lige nu har jeg ro i maven, og Kamil Wilczek startede kampen mod FC Midtjylland, og han virkede topmotiveret og tændt. Det har vi brug for. Jeg kan ikke forudsige, hvad der sker sidste dag, men lige nu er der ro på, forsikrer Brøndbys sportsdirektør.

Det betyder, at Brøndby-tilhængerne må forvente, at agendaen op mod deadline handler om nye adresser til Ante Erceg og Besar Halimi, der er milevidt fra Niels Frederiksens overvejelser.

For den dyrt indkøbte back Jens Martin Gammelby blev mødet med FC Midtjylland et vink med en vognstang om hårde tider i vente efter skaden til Kevin Mensah, da den firskårne centerforsvarer, Hjörtur Hermannsson, blev foretrukket på den uvante plads.

- Han var mit eneste alternativ, sagde Brøndby-træner Niels Frederiksen efter nederlaget i Herning om den disposition, hvor efter han blev mindet om bænkningen af Jens Martin Gammelby og korrigerede sig selv.

- Han var mit bedste alternativ, konstaterede han så. Carsten V. Jensen kastede mere lys over reserverollen ved at konstatere, at Jens Martin Gammelby ikke havde trænet det meste af ugen.

Den oplysning valgte Niels Frederiksen ikke at nævne i sin udlægning af Gammelbys reservetjans, hvilket ikke just taler til angrebsbackens fordel.

