Brøndby-stjerne rygtes væk

Den blå-gule trøje kan være fortid for den svenske Brøndby-spiller Simon Hedlund.

Både italienske og russiske klubber har nemlig stor interesse for den svenske angriber, skriver det svenske medie Fotbolldirekt.

Det er ifølge mediets kilder både klubber i Serie A og den russiske Premier League, som har øje på angriberen.

Men prisen for Brøndby-spilleren er høj.

Ifølge mediet går Brøndby efter at få 18 millioner danske kroner for Hedlund, som kom til holdet for en noget lavere pris - omkring fem millioner kroner.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Philip Davali

Hedlund har tidligere spillet for Union Berlin og IF Elfsborg. Og allerede da svenskeren spillede for Union Berlin, blev den han sat i forbindelse med russisk fodbold, da den russiske klub Rostov blev nævnt som en mulighed.

Den svenske angriber har spillet i Brøndby siden januar 2019 på en kontrakt der løber til 2023.

Han har indtil videre spillet 60 kampe, hvor det er blevet til 11 mål og 20 assists i den danske Superliga-klub.

Hedlund var med under søndagens derby, hvor Brøndby vandt 2-1 over FCK.

