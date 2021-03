Brøndby-stjernen støtter utilfredse fans før EM

Brøndby-tilhængerne gik af, da truppen til EM for U21-landshold blev annonceret tidligere på måneden.

For blandt de 23 udtagne manglede en af de vigtigste spillere fra det blå-gule tophold.

Morten Frendrups aktionsradius og arbejdsraseri var ikke nok til at sikre en plads i truppen. Og det blev bemærket på sociale medier.

Reaktionen bliver delt af Brøndby-stjernen Jesper Lindstrøm.

- Jeg har læst lidt på sociale medier, at nogle er utilfredse – mest Brøndby-fans – og det kan jeg egentlig godt forstå.

- Jeg synes, han har været og er en god spiller, og han kunne 100 procent også bidrage med noget på holdet, svarer Lindstrøm, da Ekstra Bladet spørger til det.

Han stopper dog inden det bliver et direkte opgør med landstræner Albert Capellas - tidligere assistent i Brøndby.

Jesper Lindstrøm forstår Brøndby-tilhængernes undren. Foto: Lars Poulsen

- Det er svært for mig at sidde og sige, hvad jeg synes om det, for det er selvfølgelig træneren, der udtager.

- Albert ser noget i nogle spillere og noget andet i andre, siger Jesper Lindstrøm, som anerkender de overvejelser der kan ligge bag udeladelsen af 19-årige Frendrup.

- Han vil gerne have det her tekniske fodboldhold, der spiller rigtig hurtigt fremad, og der er Morten måske bedre til ikke at have bolden, forstået på den måde at han er sindssygt klog i dueller og til at læse spillet.

- Der er bare nogle, der spiller hans position, som er over ham teknisk i hvert fald lige for tiden. Det er svært at sige, siger Lindstrøm. På U21-landsholdet er det FC Nordsjællands Magnus Kofod Andersen, der spiller positionen - og tilmed er anfører.

Sådan spiller Danmarks U21-drenge U21-slutrunden afvikles i Ungarn Torsdag 25. marts 21.00 i Szombathely Frankrig - Danmark Søndag 28. marts 15.00 i Györ Danmark - Island Onsdag 31. marts 18.00 i Szombathely Danmark - Rusland De to bedste hold i gruppen går videre til kvartfinalerne. Knockoutfasen afvikles i starten af juni. Vis mere Luk

- Jeg ønskede og håbede også, at 'Frenne' skulle med, for jeg har det sindssygt godt med ham, og han er en vanvittigt god fodboldspiller og også en af de bedste i Superligaen.

- Det er da ærgerligt, men der er også nogle spillere, som spiller i udlandet i større klubber, som også har fortjent det, slår Brøndby-profilen fast.

Det er ikke første gang, at en ung spiller er blevet forbigået til en U21 EM-trup. For to år siden var det Mikkel Damsgaard, der ikke blev vurderet stærk nok af daværende landstræner Niels Frederiksen.

Landstræner Albert Capellas slår over for Ekstra Bladet fast, at han ser Morten Frendrup som en del af fremtiden, men at han lige nu hører til U19-gruppen.

Hudløst ærlig Wozniacki: - På grænsen til at gå galt

EM-fans i Parken? Her er eksperternes bud

Droppede landskamp: Folk misforstod mig fuldstændig