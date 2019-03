Brøndby tæt på forløsning: Sådan ender de i drømmeland

Syv hold kæmper om de sidste tre pladser i medaljeslutspillet - Brøndby og Esbjerg er brandvarme kandidater til at tage to af dem. Få det fulde overblik her

Superligaens grundspil kulminerer med et gys i fem akter på søndag fra klokken 17.

Hele fem af rundens syv kampe kan få indflydelse på placeringen af de sidste tre pladser i medaljeslutspillet, hvor FC København, FC Midtjylland og OB allerede har indløst billet.

Brøndby og Esbjerg står med yderst gode muligheder før sidste runde, men reelt kan syv klubber stadig drømme om plads i det fine selskab.

Skulle den ultimative drøm kikse, er det ikke uvæsentligt, hvad der sker. For de fire hold, der trækker sorteper, bliver det utroligt vigtigt ikke at droppe ned under ottendepladsen.

Holdene, der ender syv og otte, får nemlig mulighed for at vælge gruppe i nedrykningsspillet, hvor det bliver vigtigt at undgå Sønderjyske, der er eneste hold blandt de nederste fire i Superligaen, der har mere end en teoretisk mulighed for a indhente de foranliggende.

Sådan er de barske krav til din klub, hvis billetten til mesterskabsslutspillet skal sikres på søndag.

Brøndby (ude mod AC Horsens)

Sejr ude mod AC Horsens sikrer pladsen i top seks.

Uafgiort er også nok, med mindre tre af klubberne Esbjerg, Randers FC, FC Nordsjælland eller AaB vinder deres kampe.

Nederlag er mere problematisk, men Brøndby misser kun slutspillet, hvis mindst tre af disse resultater bliver virkelighed. Esbjerg skal have point mod Vejle. Kravet er sejr for Randers FC, FC Nordsjælland og AaB for at overhale Brøndby.

Slutspilschance: 90 procent

Esbjerg (hjemme mod Vejle)

Sejr over Vejle sender vestjyderne i slutspillet.

Uafgiort er nok, med mindre tre hold blandt Brøndby, Randers FC, FC Nordsjælland og AaB alle vinder deres kampe.

Vejle-sejr i Esbjerg åbner døren for rivalerne. I så fald er Esbjerg ude, hvis to af disse tre resultater bliver virkelighed. Randers FC skal have point i Odense. FC Nordsjælland og AaB har brug for sejre for at overhale vestjyderne.

Slutspilschance: 70 procent

Esbjerg har gode muligheder for at slutte i top seks. Foto: John Randers/Ritzau Scanpix

Randers FC (ude mod OB)

Sejr i Odense betyder, at kronjyderne er med.

Uafgjort kan koste pladsen i top seks, hvis enten FC Nordsjælland vinder i Vendsyssel eller AaB slår AGF hjemme. Taber Esbjerg hjemme til Vejle, så kræver det sejre til både FCN og AaB for at kronjyderne ikke er i top seks.

Nederlag i Odense koster slutspillet, fordi enten AaB eller AGF henter point nok i deres indbyrdes opgør til at gå forbi.

Slutspilschance: 45 procent

FC Nordsjælland (ude mod Vendsyssel FF)

Sejr i Hjørring giver plads i top seks, hvis enten Brøndby, Esbjerg eller Randers FC mister point. AaB kan blive en distraktion og vil overhale FCN, hvis de vinder med to mål mere end Hjulmands drenge.

Uafgjort kræver, at Randers FC taber ude mod OB. Samtidig må AaB ikke slå AGF. Ender De Hvide med sejr, så må det ikke blive med mere end tre mål.

Nederlag er forbudt.

Slutspilschance: 50 procent

Fortsætter Lucas Andersen målhøsten så ser chancerne for top seks gode ud. Foto: Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

AaB (hjemme mod AGF)

Vinder AaB over AGF, så er chancerne for top seks fine. Nordjyderne har i så fald brug for, at to hold blandt Brøndby, Esbjerg, Randers FC og FC Nordsjælland smider point.

Uafgjort vil koste top seks med mindre FC Nordsjælland taber i Hjørring samtidig med, at Randers FC taber i Odense.

AaB kan ikke bruge nederlag til noget.

Slutspilschance: 40 procent

AGF (ude mod AaB)

En AGF-sejr er alt, der kan sende De Hvide i slutspillet. Holdet er samtidig afhængig af, at både Randers FC og FC Nordsjælland taber. I teorien kan AGF med en storsejr på fire mål eller mere også overhale FCN, hvis Farum-drengene spiller uafgjort i Hjørring... men De Hvide har ikke vundet så stort i Aalborg, siden Superligaen blev indført.

Pointtab i Aalborg koster slutspillet.

Slutspilschance: 4,999 procent

AC Horsens (hjemme mod Brøndby)

Bo Henriksens tropper skal mindst vinde med 11 mål over Vestegnen, ellers er slutspillet udelukket.

Slutspilschance: 0,001 procent

