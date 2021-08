Byder 52 millioner på FCM-profil

Russisk klub lægger bud på mere end 50 mio. kroner for Anders Dreyer

Anders Dreyers stærke sæsonstart i FC Midtjylland ser ud til at udløse jackpot.

Stor international interesse har nu kastet et konkret bud af sig på syv millioner euro - 52,5 mio. kr.

Buddet har russisk oprindelse, og det er bekræftet af flere kilder med indsigt i affæren, men præcis hvilken klub, der er i spil er endnu uvist.

Den russiske klub har brug for at tilpasse sin trup, da der er restriktioner på udlændinge i Rusland. For ikke at kompromittere de forhandlinger bliver klubbens identitet behandlet diskret

Det er imidlertid et fåtal af russiske klubber, der har midler til at byde så højt, så det er tale om Moskva-klubber, Zenit eller Rubin Kazan.

Anders Dreyer fik sit gennembrud i Esbjerg og blev i 2018 solgt til Brighton. Det ophold blev ingen succes og halvandet år senere slog FC Midtjylland til og hentede fløjraketten hjem for 7,5 mio. kr.

Anders Dreyer kan se frem til en lukrativ aftale i Rusland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det skifte har været en kæmpesucces.

Det var Anders Dreyer, der få måneder senere endegyldigt sendte guldet til FC Midtjylland med 2-1 scoringen mod FC København.

Dreyer stod bag FC Midtjyllands første mål i Champions League med scoringen på hjemmebane mod Ajax.

Den 23-årige hurtigløber havde FC Midtjylland egentlig planer om at holde på sæsonen ud, men buddet fra Rusland er så stort, at FC Midtjylland er på nippet til at sige ja.

Ulvene har i forvejen både Pione Sisto og Gustav Isaksen, der kan udfylde rollerne på kanterne. Samtidig er kæmpeindkøbet Marrony fra Atletico Mineiro også en type, der kan spille pladsen.

Marrony kan spille på kanten i stedet for Anders Dreyer. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det betyder, at FC Midtjylland føler sig tryg ved, at truppen kan bære et farvel til Anders Dreyer.

Spilleren selv har udsigt til at tjene store penge i Rusland, hvor Oliver Abildgaard i Rubin Kazan har bevist, at det er muligt at få succes som dansker, selv om betingelserne er fremmedartede.