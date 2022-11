Cameroun-målmand droppet

Det var ventet, at André Onana skulle vogte målet for Cameroun i mandagens VM-kamp mod Serbien, men han er blevet erstattet med Devis Epassy i startopstillingen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP's kilder er Onana blevet sat af til kampen på grund af uspecificerede disciplinære årsager.

Onana spiller til daglig for italienske Inter og har været fast førstemålmand for Cameroun i 2022 og er noteret for 34 landskampe i alt, men er nu faldet i unåde.

Ifølge Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) hjemmeside er han end ikke blandt reserverne på bænken til mandagens kamp.

Cameroun tabte sin første VM-kamp - med Onana på mål - med 0-1 til Schweiz og har hårdt brug for point mod Serbien for at holde sin chance for avancement i live.

Der er kickoff mellem Cameroun og Serbien klokken 11 dansk tid.