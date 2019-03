Centrum i bitter klubstrid - Superliga-angriber skifter til rivaler

Et år efter en snapchat-besked fra Mads Hvilsom blev centrum i en bitter strid mellem Sønderjyske og Hobro, får sagen nu endnu et twist.

Mads Hvilsom forlader nemlig Sønderjyske... for at rykke til Hobro.

- Det har ikke betydet noget for mig, at der har været den sag. Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg elsker Hobro som klub, siger Mads Hvilsom til Ekstra Bladet.

Da Sønderjyske på omstridt vis tabte til FC Midtjylland i sidste runde af grundspillet sidste sæson, fik det kæmpe betydning i efterspillet, da Ekstra Bladet kunne afsløre, at Mads Hvilsom over Snapchat til sin Hobro-ven Jesper Bøge havde skrevet 'Fedt at komme ind og have fået at vide, at man ikke måtte score, selv om vi var kommet bagud.'

Sønderjyske kunne i slutfasen af grundspillets sidste kamp spekulere i at tabe kampen til FC Midtjylland, da det efterfølgende ville stille holdet mere gunstigt i kampen mod nedrykning. Det gik ud over Hobro.

Beskeden fra Mads Hvilsom fik store konsekvenser, da Hobro valgte at sende den videre til DBU og den efterfølgende kom ud i offentligheden. Venskabet mellem Jesper Bøge og Mads Hvilsom brød sammen, og Mads Hvilsom måtte sammen med resten af Sønderjyske-truppen gå gennem en omfattende undersøgelse mistænkt for matchfixing.

- Hvis Hobro følte sig snydt, og de følte, at de havde noget som kunne støtte den opfattelse, har de haft behov for, at noget skulle ske, og det var på bekostning af mig, konstaterer den kommende Hobro-spiller, der heller ikke føler, at han blev lokket til at sende en besked, der kunne understøtte mistanken om, at Sønderjyske tabte med vilje.

- Jeg er ikke så meget imod, at det nogle, der har forsøgt at lokke noget ud af mig. Der er sket meget siden. Det er lang tid siden, og jeg er ikke sur på nogen, siger Mads Hvilsom.

- Jeg håber heller ikke, at der sidder personer i Hobro, som mener, at jeg er fuld af løgn.

Mads Hvilsom har været nær ven med Jesper Bøge siden de to spillede sammen som ungdomsspillere i FC Midtjylland. Venskabet røg sig en tur efter snapchat-affæren, men siden har de to fundet hinanden igen.

- Jeg er mest ærgerlig over, at det ødelagde et venskab gennem ti år, men jeg har brugt noget tid på at pleje det forhold, og vi er på god fod nu. Jeg glæder mig til, at vi kan være sammen hver dag som holdkammerater, fortæller Mads Hvilsom, der heller ikke ser den nye mulighed i Hobro som en art undskyldning.

- Jeg håber ikke, at det er en undskyldning. Hvorfor skulle de gøre det? Jeg håber, det er, fordi Hobro føler, at jeg kan bringe noget. Jeg var topscorer to sæsoner i træk, sidst jeg var i klubben. Det her er en ny start, forudser Mads Hvilsom.

Hobro forsøgte ifølge Ekstra Bladets oplysninger allerede i vinter at hente Mads Hvilsom ud af aftalen i Sønderjyske, men der var ikke rigtig stemning for en venskabelig gestus mellem klubberne.

Se også: Bombe under slutspillet - kæmpe afsløring i Sønderjyske-sag

Se også: Superliga-stjerne chokerer efter otte sekunder

Se også: Tordner mod Tøfting: Det er virkelig dumt!

Ken Ilsøs klub tager ingen chancer: - Det er alvor