Chelsea avancerer til førsteplads med sejr i Newcastle

Chelsea kan i hvert fald for en stund sole sig som Premier Leagues førerhold. Frank Lampards tropper avancerede til førstepladsen ved at vinde lørdagens tidlige kamp med 2-0 ude over Newcastle.

Dermed har Chelsea 18 point for 9 kampe, mens Leicester har samme pointantal inden søndagens udekamp mod Liverpool, der har 17 point.

Chelsea, der havde Andreas Christensen på bænken i hele kampen, vandt fortjent og kunne notere sig sin tredje komfortable ligasejr i træk.

London-holdet skulle dog have lidt hjælp til at komme foran efter ti minutter. Efter et indlæg fra højre forsøgte Federico Fernández at cleare situationen, men i stedet bugserede han bolden i eget mål fra kort afstand.

Newcastle-spillerne appellerede for, at han blev skubbet, men hverken dommeren eller VAR gav medhold.

Kort efter var Timo Werner tæt på at score til 2-0, men i helt fri position sparkede han forbi mål.

I anden halvleg havde Newcastle fået lagt et godt pres, da Chelsea i stedet slog kontra.

Werner tog et langt sololøb, inden han serverede bolden perfekt for Tammy Abraham, der nemt udnyttede en stor chance til at fordoble føringen.

Derfra kontrollerede Chelsea kampen hjem uden at bruge for mange kræfter før tirsdagens Champions League-kamp i Frankrig mod Rennes.

Efter nederlaget ligger Newcastle nummer 13 med 11 point.