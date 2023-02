Chiefs vinder Super Bowl i kampens sidste sekunder

Kansas City Chiefs vinder i kampens sidste sekunder dette års Super Bowl-titel over Philadelphia Eagles 38-35 i NFL-finalen natten til mandag dansk tid.

Det er anden Super Bowl-triumf på fire år for Kansas-holdet, der var bagud store dele af kampen.

Med fem minutter tilbage af finalen udlignede Jalen Hurts for Chiefs. Med stillingen 35-35 var finalen dermed åben på ny.

Blot sekunder inden slutfløjt sparkede Harrison Butker bolden mellem stolperne og sikrede slutresultatet.

Her krævede det et mirakel, hvis Eagles skulle have sikret sig trofæet, men det lykkedes altså ikke for Philadelphia-mandskabet.

Kampen blev spillet i Phoenix i delstaten Arizona. Popstjernen Rihanna optrådte ved det omtalte pauseshow, hvor kun kort efter showet bekræftede, at hun er gravid med sit andet barn.

Havde Chiefs afsluttet kampen med et touchdown og et ekstrapoint, var det blevet den højest scorende Super Bowl i historien med 77 point.

Rekorden fra Super Bowl i 1995 mellem San Francisco 49'ers og San Diego Chargers havde 75 point i sig.

Den rekord står altså endnu, men den var under pres.