Chok før U21-gyser: Bænker FCK-profilen

TRIESTE (Ekstra Bladet): Niels Frederiksen spiller højt spil inden skæbnekampen mod Serbien ved U21 EM-slutrunden.

Danmark er tvunget til at vinde med mindst tre mål for at holde liv i semifinaledrømmen. Trods det krav er ingen af de to centrale angribere, som indgår i EM-truppen, med fra start.

Marcus Ingvartsen startede mod Tyskland. FCK's Jonas Wind fik chancen mod Østrig.

Mod Serbien bliver det ganske overraskende Brighton-spilleren Anders Dreyer, der starter i front.

Jonas Wind sendes ud på reservebænken, og der kommer han noget chokerende til at få Robert Skov som sidekammerat.

Andreas Skov Olsen forfremmes til startopstillingen. Foto: Lars Poulsen

Robert Skov funklede mod Tyskland, men stod svagt i billedet mod Østrig. I den kamp kom Andreas Skov Olsen ind fra bænken og lagde op til 2-1 træfferen inden han lukkede til 3-1. Andreas Skov Olsen, truppens yngste, er foretrukket fra start i skæbnekampen.

De to FCK'ere bænkes af Niels Frederiksen, kommende Brøndby-træner, i en satsning på fart mod de eliminerede serbere.

På den centrale midtbane vender Magnus Kofod Andersen tilbage til den danske startopstilling på bekostning af Jens Stage, hvor tremandsforsvaret bliver opretholdt.

Serberne har som forventet kørt den store grønthøster over holdet efter eliminationen. Real Madrid-bomberen Luka Jovic er blandt seks spillere, der er sendt ud på sidelinjen.

Se opstillingen her:

