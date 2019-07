Chok-transfer: Nicki Bille har fundet ny klub

Nicki Bille fortsætter fodboldkarrieren i Danmarksserien, hvor han skal tørne ud for Ishøj IF

Den kontroversielle fodboldspiller Nicki Bille har været meget igennem det seneste år.

Fodboldkarrieren er røget helt af sporet efter en lang række skandaler, der kulminerede med, at han nær havde mistet livet, da han fik skudt armen i stykker tilbage i december.

Det har dog ikke afholdt Bille fra at drømme om at fortsætte fodboldkarrieren. Og selvom han tidligere har udtalt, at fremtiden gerne måtte ligge på en eksotisk adresse, så bliver det i Danmark, at han fortsætter med at spille fodbold.

I hvert fald oplyser Danmarksserieklubben Ishøj IF, at man har tilknyttet den 31-årige Nicki Bille.

- Vi er stolte af at kunne præsentere et menneske som vi allerede holder af i Nicki Bille. Nicki er på vej tilbage til fordumstyrke og har valgt at lægge sin fodboldmæssige energi omkring Ishøjs Danmarksseriehold, skriver klubben.

Tilføjelsen af Bille til holdet lader til at dele vandene hos Ishøj IF's Facebook-publikum, hvor flere er begejstrede for at se Bille i klubben, mens andre er skeptiske.

Til en kritisk bruger skriver klubben:

- Forskellen er nok, at alle fortjener en chance - også Nicki Bille. Hvis vi alle skulle hænge os i fortiden så så verden sort ud, lyder det blandt andet om valget af Bille.

Bille spillede senest i Lyngby, som opsagde kontrakten med ham i efteråret, efter han var involveret i en alvorlig episode i hjertet af København, hvor han truede en mand med en luftpistol.

Bille har tre landskampe på CV'et og har tidligere spillet i Spanien, Frankrig, Italien, Norge, Polen og Grækenland.

