Conte antyder muligt farvel til jobbet som Inter-træner

Inters træner, Antonio Conte, udtaler sig efter nederlaget i Europa League-finalen mod Sevilla som om, det muligvis var hans sidste kamp i spidsen for den italienske storklub.

Det skriver Football-Italia.

- Jeg vil altid være taknemmelig for denne mulighed, men vi må planlægge Inters fremtid, om det så er med eller uden mig, siger han efter den glippede chance for at skaffe klubben det første trofæ siden 2011, da det blev til en sejr i den hjemlige pokalturnering.

Inters træner, Antonio Conte, måtte nøjes med en medalje efter nederlaget til Sevilla. Pokalen tog det spanske hold med sig hjem. Foto: Pool/Reuters

Conte fortæller, at holdet efter hjemkomsten til Milano vil tage to-tre dage fri, og så skal der holdes et møde, når skuffelsen over 2-3-nederlaget er kommet lidt på afstand.

- Det vil være rigtigt at analysere hele sæsonen. Se på det hele på en rolig måde og forsøge at planlægge den kommende tid, siger Conte og tilføjer, at han ikke ved, om han indgår i klubbens fremtidsplaner.

- Jeg ved det ikke. Det har på mange måder været en meget hård sæson, siger han.

- Der skal nu tages den beslutning, som er bedst for Inter. Det har været vidunderligt for mig at være træner for Inter. Jeg takker ejerne, som gav mig mulighed for at få denne store erfaring.

En journalist bemærkede ifølge Football-Italia, at Conte talte i datid om Inter.

- Du ved ikke, hvad jeg mener. Jeg vil have mit at sige på rette tidspunkt. Det afgørende er, at uanset hvad vi gør, så sker det i samdrægtighed, svarede han.

Hvis Contes og Inters veje skilles, så er den tidligere Juventus-træner Max Allegri ifølge Sky Sport Italia favorit til at overtage trænerjobbet, skriver Football-Italia.