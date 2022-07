Coronasmitte før dansk EM-møde

Det finske fodboldlandshold er blevet ramt af coronasmitte forud for tirsdagens møde med Danmark ved EM-slutrunden i England.

Forsvarsspilleren Tuija Hyyrynen samt et medlem af den finske stab er således konstateret smittet med coronavirus.

Det skriver Det Finske Fodboldforbund på sin hjemmeside.

Der er umiddelbart ikke tale om noget stort smitteudbrud, kan forbundet dog berolige med.

- Ingen andre spillere er konstateret smittet med coronavirus, og der er ingen spillere, der har haft symptomer på virusset.

- Holdets sikkerhedsforanstaltninger i forhold til coronavirus vil dog blive strammet yderligere, skriver forbundet.

Smittede Hyyrynen startede inde, da finnerne åbnede EM med et 1-4-nederlag til Spanien i fredags, og hun spillede de første 66 minutter af kampen.

Den 34-årige Juventus-spiller har også en fortid i dansk fodbold. Hun repræsenterede Fortuna Hjørring i perioden 2016-2017.

I alt er nu seks EM-spillere konstateret smittet under slutrunden i England, mens en spiller blev konstateret smittet kort inden slutrunden. Ingen af dem er danskere.

Opgøret mellem Finland og Danmark spilles tirsdag klokken 18 dansk tid i Milton Keynes nær London.

Der er i svingdøren for de danske klubber - Ekstra Bladet giver dig her transferplanerne for FC København, FC Midtjylland, Brøndby og AGF.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Landshold i store problemer: 19 med maveonde

Elektronikkæde stævner DBU

Medier: Braithwaite vraget til USA-tur