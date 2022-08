Damsgaard om skifte: - Et perfekt match

Offensivspilleren Mikkel Damsgaard havde udfordringer i sine år i Sampdoria på grund af det defensive fokus, der er typisk for italienske klubber.

Det fortæller den 22-årige dansker efter sit skifte til Brentford i Premier League ifølge TV 2 Sport.

- Det er hårdt. Det er et meget disciplineret spil. Det er ikke så åbent, som man ser mere her (i England, red.). Tempoet her er hurtigere, men det er også mere åbent. I Italien er det mere disciplineret, og forsvarsspillerne er meget mere disciplinerede, siger han.

Selv om Damsgaards ophold i den italienske Serie A-klub på grund af en langvarig skade i den forgangne sæson ikke fik den bedste afslutning, så tager han noget med sig fra sine to år i Sampdoria.

- Jeg er vokset meget defensivt, og jeg har også udviklet mig offensivt. Man er nødt til at gøre nogle anderledes ting, når man møder forskellige forsvarsspillere. Defensivt har jeg lært meget, siger han.

Overtalt af Thomas Frank

Landsholdsspilleren har underskrevet en aftale med Brentford frem til sommeren 2027.

Beslutningen om at skifte til London-klubben, der har et af de mindste budgetter blandt klubberne i Premier League, blev truffet efter en samtale med Brentfords danske manager, Thomas Frank.

- Efter jeg talte med Thomas om, hvordan han kan lide at spille, og hvordan jeg kan lide at spille, tænkte jeg, at det var et perfekt match. Det var fedt at snakke med ham om fodbold, siger Mikkel Damsgaard i et interview på klubbens YouTube-kanal.