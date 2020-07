Danmark skal spille Nations League i Parken

Christian Eriksen og co. får velkendt græs under fødderne til hjemmekampene i den kommende Nations League.

Dansk Boldspil-Union (DBU) skriver i en pressemeddelelse, at de tre hjemmekampe i turneringen mod Belgien, England og Island til efteråret skal spilles i Parken i København.

Det glæder Danmarks til den tid debuterende landstræner, Kasper Hjulmand.

- Det bliver fedt at komme i gang, og vi glæder os alle rigtig meget. Det bliver stort at stå i spidsen for holdet for første gang, når vi møder Belgien, og at skulle spille i Telia Parken er noget af det, jeg har glædet mig meget til, siger han til dbu.dk

- Vi håber selvfølgelig også, at vi kan spille kampene med masser af fans på lægterne, for det betyder rigtig meget at have masser af stemning og opbakning, når landsholdet spiller.

Han henviser til, at det endnu ikke vides om og i så fald hvor mange tilskuere der må lukkes ind på stadion til den tid.

Tirsdag gav regeringen lov til, at tilskuerkapaciteten til resten af superligasæsonen kan øges markant, og det giver formentlig håb for DBU og spillerne om, at det som minimum også kan gælde til september, når man indleder Nations League.

Anfører Simon Kjær lægger i hvert fald ikke skjul på, at han håber, coronarestriktionerne vil vil være lempet også til den tid.

- Vi - og de tidligere generationer af landsholdsspillere - har haft mange store stunder i Telia Parken sammen med det danske fodboldfolk, siger han i pressemeddelelsen.

- Så vi håber, at forholdene er til, at vi kan få danske fans på stadion. Deres opbakning betyder altid utroligt meget for os.

Danmark møder Belgien 5. september, mens England kommer på besøg tre dage senere. Den sidste hjemmekamp i gruppen bliver 15. november mod Island.

Efter gruppesejren i efteråret 2018 foran Irland og Wales i næstbedste lag er Danmark i den kommende turnering placeret i øverste lag.