Danmark skal spille testkamp mod lillebror i Herning

Det danske fodboldlandshold tager imod Færøerne i Herning 7. oktober som optakt til Nations League-kampene mod England og Island kort efter.

Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside fredag.

- Vi glæder os til at komme til Herning, hvor vi både skal møde et kompetent mandskab i Færøerne, men hvor vi også får mulighed for at træne rigtig godt på hybridbanen, som blev anlagt sidste år, siger landstræner Kasper Hjulmand til dbu.dk.

- Det skal sikre os et godt rygstød frem mod de vigtige kampe på udebane mod Island og England i Nations League, så vi ser meget frem til at blive samlet i Herning.

Tilskuersituationen til både testkampen i Herning og hjemmekampene mod Belgien, England og Island i Nations League er fortsat uafklaret grundet coronasituationen.

Om der kan lukkes tilskuere ind og i så fald hvor mange, er endnu uvist.

Danmark skal spille alle tre hjemmekampe i Nations League i Parken, men testkampen bliver altså afviklet på jysk underlag i Herning.

Borgmesteren i Herning, Lars Krarup, lægger på DBU's hjemmeside ikke skjul på, at han regner med at give de danske fans en sejr over den fodboldmæssige lillebror fra Færøerne.

- Landsholdet er ubesejret i de fire tidligere kampe, der er spillet i Herning, og jeg glæder mig til at være på stadion, når Kasper Hjulmand får sin 'jyske debut' og sammen med landsholdsspillerne udbygger stimen til fem kampe, siger han.