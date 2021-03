Danmark slår Island 2-0 ved U21-EM

Dansk lynstart med to kvikke mål blev afgørende i EM-gyser, da Island brændte straffespark og Carlo Holse reddede på målstregen

Danmark står på kanten af videre avancement ved EM-slutrunden for U21-landshold efter 2-0 over Island søndag eftermiddag.

Men havde det ikke været for et sæt baller og en grib så kunne det være gået meget anderledes.

For Gribben fra Kerteminde - målmand Oliver Christensen - reddede et straffespark i slutningen af første halvleg, som forpurrede de islandske drømme om et muligt comeback lige før pausen.

Matchet overfor sin holdkammerat Sveinn Aron Gudjohnsen var Oliver Christensen koldblodig og dykkede til sin venstre side og reddede det svage spark.

Og da AGF's Jón Dagur Thorsteinsson legede kispus med Mads Roerslev i anden halvleg måtte Carlo Holse redde en stensikker scoring, da han vendte bagen til og reddede tilfældigt på målstregen.

Dermed havde Danmark styr på marginalerne i opgøret mod Island, som blev afgjort i de første 20 minutter.

Lecce-spilleren Morten Hjulmand tog hul på en drømmekamp, da han efter bare fire minutter iscenesatte et fornemt dansk opspil, hvor Gustav Isaksen blev spillet helt fri og han kunne krølle bolden ind til 1-0.

På den knoldede bane i Györ kom Danmark på 2-0 efter 18 minutter, da Mads Bech blev spillet helt fri efter et hjørnespark.

Island kom mere med i kampen efter den katastrofale start, men ind kom bolden ikke.

Det blev dog alt for spændende ii slutfasen, fordi Danmark ikke gjorde tingene færdigt på flere gode muligheder. Især indskiftede Jacob Bruun Larsen viste klasse i flere sekvenser, men chancerne blev ikke store nok.

Frem mod sidste gruppekamp mod Rusland kan landstræner Albert Capellas så se med en vis bekymring mod sin angriberplads, da Wahid Faghir måtte udgå med en skade i låret. Sidste kamp spilles på onsdag.

Dermed har Danmark maksimumpoint i gruppen efter to kampe, og snupper Rusland point i opgøret mod Frankrig senere i dag, så er kvartfinalen sikret.

Danmark har kun én gang tidligere nået knockoutfasen ved EM for U21-landshold.

Medie: Tottenham jagter dansk stortalent

Kulsort melding fra Northside og Tinderbox

Det kan få Danmark langt ved U21-EM