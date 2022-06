Danmark taber trods lynmål

De danske fodboldkvinder finpudsede onsdag formen for sidste gang forud for EM.

Det skete, da Norge var på besøg i en testkamp på Energi Viborg Arena.

Pernille Harder og co. håber nok på, at udtrykket om, at en dårlig generalprøve giver en god premiere, holder stik. For Danmark tabte 1-2 på trods af et lynmål af Signe Bruun.

Der var ikke engang gået et minut, da Manchester United-danskeren scorede. Bruun stormede ind i feltet og headede et indlæg fra venstre side ind med stor kraft.

Den eksplosive start gik dog hurtigt i sig selv, og kampen satte sig lidt. Kort før pausen fik Norge så udlignet.

Guro Reiten, der til daglig spiller med Pernille Harder i Chelsea, trykkede af fra distancen.

Lene Christensen i det danske mål så egentlig ud til at have styr på skuddet, men bolden blev rettet af på vej mod mål, så Christensen blev fanget på det forkerte ben.

Bolden sneg sig i mål, så der efter de første 45 minutter stod 1-1.

Guro Reiten var også kvindens bag Norges mål til 2-1 kort inde i anden halvleg. Så var kampen vendt på hovedet, og de norske kvinder holdt fast i føringen.

Danmark spiller sin første kamp ved EM i England 8. juli, hvor Tyskland venter.

Kampen spilles på et stadion, der er vant til at huse mange danskere, nemlig Brentford Community Stadium i London. Her spiller danskerklubben Brentford til daglig i herrernes Premier League.

Derefter venter Finland og Spanien i de sidste to indledende gruppekampe henholdsvis 12. og 16. juli.

