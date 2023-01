Dansk Atalanta-teenager glæder sig over endnu et mål

19-årige Rasmus Højlund har fundet målformen i italienske Atalanta, og mandag aften sendte han bolden i nettet for anden kamp i streg, da han og holdet rejste sig fra at være bagud 0-1 til at vinde kampen 2-1.

Og teenageren er da også glad for målet, siger han i et interview på Atalantas YouTube-kanal.

- Jeg er rigtig glad. Det var godt at få de tre point og samtidig komme på måltavlen, siger han.

Højlund viste fin teknik, da han modtog en stikning i dybden fra ivorianske Jérémie Boga og i sidste øjeblik vippede bolden over Bolognas målmand Lukasz Skorupski.

Også i sidste uge var Højlund på pletten for de blåklædte fra Bergamo.

Danskeren fik på fornemste vis danset forbi Spezias midtstopper Jakub Kiwior, inden han sendte en hård afslutning over i det lange målhjørne og reducerede til 1-2 for Atalanta. Kampen sluttede 2-2.

Men hvilket mål var egentlig bedst?

- Jeg synes, at det fra sidste uge var bedst, men det i dag (mandag, red.) var det vigtigste, for det gav os de tre point, siger Rasmus Højlund.

- Jeg tror, det var de små bevægelser, jeg lavede, der var rigtig gode. Afslutningen var også okay, men de små bevægelser er noget, jeg øver mig meget i.

Mandag aften kom Atalanta hurtigt bagud.

En lidt tilfældig bold havnede i kampens sjette minut for fødderne af Bolognas Riccardo Orsolini, som fra kanten af feltet sendte bolden over i det lange målhjørne.

- Det var en lidt svær kamp. Vi kom bagud, men vi blev ved med at forsøge os, og i anden halvleg scorede Koopmeiners (Teun Koopmeiners, red.) et smukt mål, og 10-15 minutter senere scorede jeg, siger Højlund.

Atalanta er efter 17. spillerunde på sjettepladsen i Serie A. Rasmus Højlund har scoret 3 mål i 13 kampe i denne sæson.