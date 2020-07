Dansk bomber slutter som målkonge

Christian Gytkjær slutter sæsonen som målkonge i Polen.

Med to mål i den sidste kamp søndag kom den danske angriber op på 24 scoringer for Lech Poznan i den bedste polske række. Det gør ham til klar topscorer - en titel, der allerede inden søndagens opgør var så godt som sikret. Nummer to på listen har lavet 16.

Gytkjær scorede til 2-0 og slutresultatet 4-0 i sejren over Jagiellonia, der sikrer Lech Poznan andenpladsen i ligaens mesterskabsspil.

Danskerens første mål kom, efter at en følt afslutning fra kanten af feltet sneg sig forbi målmanden.

Det andet var noget nær en Gytkjær-special. Angriberen var på rette sted på det rette tidspunkt, da en returbold røg ud i fødderne på danskeren, der nemt kunne sparke den i mål.

Christian Gytkjær, der tidligere har spillet i blandt andre Rosenborg og FC Nordsjælland, er også aktuel for det danske landshold.

Han har spillet ni kampe og scoret fem mål.

Seneste optræden var i november sidste år, hvor han scorede et enkelt mål i Danmarks 6-0-sejr over Gibraltar i EM-kvalifikationen.

