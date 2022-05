Dansk debutant i tysk gyser

I hele sæsonen har målmanden Oliver Christensen ikke spillet en eneste betydende fodboldkamp for Hertha Berlin.

Men torsdag aften fik den tidligere OB-keeper sin debut i en kamp, der gjaldt en plads i Bundesligaen i næste sæson. Det var den første af to kampe mod Hamburger SV fra den næstbedste række.

Bittert for Oliver Christensen og Hertha Berlin endte det med en kneben sejr på 1-0 til HSV, der havde angriberen Mikkel Kaufmann med til slut som indskifter.

Den danske keeper kom til at se uheldig ud i situationen, der førte til kampens enlige mål efter 57 minutter.

Et kikset indlæg fra HSV-spilleren Ludovit Reis sejlede ind over Oliver Christensen og gik ind via den bageste stolpe.

Ved sådan et mål vil målmanden typisk ofte blive klandret for at være for langt ude af sit mål.

Men det var en svær bold at vurdere, og den krævede en hurtig reaktion, hvis den skulle være forhindret i at gå i nettet. Det formåede Oliver Christensen ikke.

Ud over den enlige scoring havde Oliver Christensen dog godt styr på begivenhederne foran sit mål, og han tog det, der kom hans vej.

Oliver Christensen, der skiftede fra OB til Hertha Berlin sidste sommer, fik chancen i buret, fordi førstemålmanden var ude med en skade.

Den tidligere FC København-angriber Mikkel Kaufmann blev skiftet ind for HSV efter 73 minutter uden at gøre det store væsen af sig.

Hertha Berlin forsøgte at fremtvinge en udligning, men det lykkedes ikke for bundesligaholdet.

Nu venter der en vanskelig returkamp for Hertha Berlin ude mod HSV på mandag.