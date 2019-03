Dansk dommerlegende: Straffe VAR helt korrekt

Diskussionerne om Manchester Uniteds overtids-straffe på Parc des Princes bølger stadig.

Nu skærer den danske dommerlegende Claus Bo Larsen igennem og støtter Damir Skominas beslutning om at straffe Presnel Kimpembe for arm på bolden.

- Spilleren hopper op for at blokere bolden. Armen er ude til siden, og så er det egentlig ligegyldigt, at han vender ryggen til. Var det sket inde på mållinjen, så havde ingen været i tvivl om, at det var en forseelse.

- Hans hensigt er jo at gøre sig bredere. I mine øjne er den kendelse soleklar, konstaterer Claus Bo Larsen.

Straffesparket til Manchester United blev på dramatisk vis dømt i overtiden mod Paris Saint Germain efter dommer-gennemsyn på video - det såkaldte VAR-system.

- Det bliver aldrig sort eller hvidt, når det kommer til den slags skøn. Det er ikke som tennis, hvor det er let at dømme en bold inde eller ude. Men i forhold til VAR, så er straffespark - især efter hands - det eneste område, hvor der er denne type diskussioner, påpeger Claus Bo Larsen og knytter håb til, at der kommer endnu mere klarhed over straffespark for hånd på bolden efter sommer.

Marcus Rashford sendte Manchester United videre på det omdiskuterede straffespark. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Dommernes øverste organ, IFAB, vedtog i weekenden klarere definitioner af ulovlig brug af hænder i straffesparksfeltet, som bliver taget i brug efter sommerpausen. Det indebærer eksempelvis, at scoringer med hånden aldrig vil blive godkendt i VAR-sammenhæng, og det bliver endnu klarere, hvor arme og hænder skal være for at undgå straffespark.

- Det er meget fint, at det her bliver præciseret, når alle er i en form for oprør over det, siger Claus Bo Larsen som medgiver, at det er svært at hoppe uden at bruge armene, men i så fald vil spillere være klar over risikoen, det indebærer.

Nu har jeg sovet (til middag) på det. Jeg synes straffespark for den kontakt på armen, som vi så i går, er en sygeliggørelse af spillet. Intentionen er aldrig at parere bolden men derimod at hoppe. Stem mig ind i Europa Parlamentet, og så lover jeg at skrive en sur klumme om det. — Kenn L. Hansen (@HansenKenn) March 7, 2019

- Det har været sådan i mange år, at spillere har vidst, at de kunne begå forseelser langt væk fra bolden, for det opdagede dommeren sjældent. I dag bliver det fanget på tv. Det samme når spillere bliver revet omkuld i straffesparksfeltet. Den slags har jo intet med fodbold at gøre, og det er godt, at der nu er mulighed for at skride ind med brug af video, siger Claus Bo Larsen, der opfordrer danske klubber til at hoppe med på VAR-bølgen.

Stor aften i VAR-studiet. Jeg er stadig stor tilhænger af VAR. Men skal der ikke ses kritisk på de nye regler for hands i feltet? Interessant med Clattenburg, en tidl dommer, der er god til at perspektivere. Fin pointe her @PeterGroenborg @PePreben @HansenKenn @NielsChrFred pic.twitter.com/BF5izovXyx — Per Frimann (@PerFrimann) March 7, 2019

- Som dommer ville jeg have det meget godt, hvis en fejl, jeg havde begået, blev opdaget med det samme. I mine øjne er VAR langt bedre end den model med femte- og sjettedommer.

- Debatten kommer til at falde til ro inden for nogle år. Alt er svært i begyndelsen. Lige nu rammer det spillere, som har spillet Champions League i en årrække uden det her system og ikke er vant til det. De generationer der kommer vil være opvokset med det, og så bliver det noget andet, for de vil fra starten vide, at de ikke må lave noget ulovligt, forudser Claus Bo Larsen, der i dag hjælper til med at uddanne danske dommere.

Jeg synes grundlæggende ikke, forsvarsspillere skal belønnes for at gøre sig unaturligt brede. Udfald som dem Kimpembe laver, mener jeg i udgangspunktet er forbeholdt Niklas Landin og Jannick Green, men generelt trænger hands-reglen til at blive fornyet. https://t.co/HqwI7yAq16 — Benjamin Leander (@LeandinhoDK) March 6, 2019

