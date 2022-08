Dansk drømmedebut: Scorer for Rosenborg

For fem dage siden blev Casper Tengstedts skifte fra AC Horsens til Rosenborg en kendsgerning, og lørdag blev det så allerede til debutscoring for den 22-årige danske angriber.

Tengstedt var her, der og alle vegne og skulle bare bruge 13 minutter i Rosenborgs hvide trøje, før han viste prøver på sin målnæse.

Han scorede til 1-0 i det, der senere skulle blive en sejr på 2-1 over HamKam, der har Jakob Michelsen som træner.

En anden Rosenborg-dansker - Carlo Holse - sendte et frispark ind i feltet, hvor HamKams forsvar forsøgte at trække offside, helt uden succes. Tengstedt løb sig fri og kunne blank foran mål flugte bolden behersket i nettet til føring.

Efter 31 minutter havde Tengstedt chancen for at øge til 2-0 fra en lidt spids vinkel i feltet, men han mistimede sit forsøg. I stedet udlignede HamKam præcis et minut senere.

12 minutter efter pausen skulle Tengstedt igen få en hovedrolle. Han kom til en friløber, og da dommeren vurderede, at han blev stoppet af en nødbremse uden for feltet, var der rødt kort til Halvor Opsahl.

Få minutter senere havde Tengstedt en stor chance, men hans flade forsøg strøg forbi den ene opstander.

I stedet sørgede Ole Sæter for det forløsende mål, da han headede Rosenborg på 2-1 med 20 minutter tilbage.

Rosenborg ligger nummer fire i den norske Eliteserie efter 17 spillerunder med fire point op til førerholdet fra Molde. Ham-Kam ligger på 12.-pladsen.

Tidligere lørdag sejrede den forsvarende mester, Bodø/Glimt, med hele 7-0 hjemme mod Odds ballklubb. Bodø/Glimt ligger på tredjepladsen, tre point foran Rosenborg.