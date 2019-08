Dansk fodboldekspert i chok: Landsholdskammerat er død

Den tidligere ghanesiske landsholdsspiller Junior Agago afgik tirsdag ved døden efter en længere kamp mod et slagtilfælde, som han pådrog sig tilbage i 2015.

Agogo spillede det meste af karrieren i det engelske, hvor han optrådte for klubber som Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday og Nottingham Forest.

I 2012 lagde han støvlerne på hylden efter en lang karriere, hvor han også nåede at få 27 kampe for det ghanesiske landshold. Her spillede han blandt andet sammen med Francis Dickoh, som havde en lang karriere i Superligaen og nu begår sig som dansk fodboldekspert.

Dickoh kendte til Junior Agogo rent personligt og fortæller til Ekstra Bladet, at han var i chok, da han modtog nyheden om sin tidligere landsholdskollegas død.

- Jeg læste det faktisk først på et ghanesisk medie og skrev tilbage på Twitter, 'Hvad? Det kan ikke passe!?' Det var faktisk min første originale tanke og skrift, siger Dickoh.

- Jeg tænkte, at det ikke kunne passe. Jeg var godt klar over, at han har haft det svært. Han fik jo en blodprop og har efterfølgende haft det meget svært, men jeg troede egentlig, at han var på rette fod igen.

- Nogle gange snyder det fysiske jo. Altså hvis du ser ham, er han jo et fysisk pragteksemplar, og det var jo også på en løbetur, at han gik ned første gang, men det indre har bare været skrøbeligt, og det synes jeg er brandærgerligt.

Francis Dickoh nåede i sin karriere at optræde for en række danske klubber. Her ses han i kamp for SønderjyskE i en kamp mod Brøndby. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Den danske fodboldekspert husker især sin tidligere landsholdskammerat som en mand, der altid var nem at omgås med både på og udenfor banen.

Dickoh og Agogo spillede sammen i et par år, og det var rigeligt til at efterlade et positivt indtryk.

- Han var en meget vellidt person med en stor personlighed. Virkelig en humørbombe og meget nem at holde af.

- Han er jo opvokset i London, så han kom jo med den der europæiske-britiske mentalitet og humor. Han var virkelig en, som kunne lyse et rum op, så det er jo alt alt for tidligt at være 40 år og afgå ved døden.

- Det gør mig faktisk lidt ondt, hvis jeg skal være helt ærlig, lyder det fra den danske fodboldekspert.

Junior Agogo afsluttede sin aktive karriere i den skotske klub Hibernian FC i en alder af 33 år.

