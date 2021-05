Dansk fodboldspiller hjælper kræftramte familier

I Horsens er det anden gang, at 20-årige Laura Juul Hansen står i spidsen for en fodbolddag for kræftramte børn og deres familier.

På trods af det dårlige vejr er humøret højt. Musikken brager, mens børn i alle aldre løber rundt på kunstgræsbanerne mellem forældre, bolde og kvindeliga-spillere.

Børnene på kunstgræsbanerne har alle én ting til fælles.

De har alle oplevet at have kræft helt tæt på. Enten har de selv været ramt af kræft, eller har søskende der har været igennem forløbet.

Laura Juul Hansen har også haft kræft helt tæt inde på livet. Den 20-årige HB Køge-spiller, der sammen med holdkammeraterne knokler for at sikre sig DM-guldet i hård kamp mod Brøndbys kvinder.

Da hendes egen mor fik kræft, fandt Laura motivationen til at planlægge fodbolddage for kræftramte børn.

- Min mor fik kræft for to år siden, og der fandt jeg ud af, at jeg gerne vil gøre en forskel for børn, der bliver ramt af sådan en uretfærdig sygdom, fortæller Laura Juul Hansen. I dag er hendes mor kræftfri.

Laura Juul Hansen mener, at fodbold kan gøre en stor forskel.

- Fodbold kan samle mennesker på tværs af køn, alder, religion og niveau. Jeg ved, at fodbold kan skabe en form for sammenhold, og det er helt unikt, det fodbold kan skabe.

Gode minder

9-årige Majse havde kræft, da hun var to år gammel. Hun kan ikke selv huske det, men det betyder meget for hende at møde andre børn, der har været igennem det samme som hende, og bruge en dag med den sport, hun elsker.

- Så ved man, at man ikke er den eneste, der har haft det, siger Majse Nymand Lange.

Majse Nymand lange sammen med sin bror Magne. De spiller begge to også fodbold til daglig. Foto: Ernst van Norde

Nanna Lehm er til fodbolddagen med sin søn Milo.

Nannas søn Elliot kæmpede i over to år med leukæmi, hvilket var meget hårdt for hele familien, især når man har to andre små børn.

- Det har påvirket hele familien, både Elliot men også hans søskende. Det er jo en prioritering at give hans søskende ekstra opmærksomhed og gode oplevelser og lade dem være en del af processen, fortæller Nanna Lehm.

Nanna Lehm er glad for, at hun kan dele en oplevelse som fodbolddagen med sønnen Milo.

- En dag som i dag betyder rigtig meget. Det er nogle goder minder, og det er sjovt at lave noget sammen, siger Nanna Lehm.

Nanna Lehm sammen med sin søn Milo. Foto: Ernst van Norde

Meget mere på vej

For Laura Juul Hansen er det drømmen at gøre karriere i at planlægge fodbolddage for udsatte børn. Derfor har hun startet organisationen Sports Creates Memories, der har som formål at afholde fodbolddage for udsatte børn i hele verden.

I juni rejser hun til Ghana, hvor hun har planlagt en række dage for børn i det afrikanske land.

- Jeg føler og tror på, at alle børn, lige meget hvor du er født, skal have muligheden for at spille fodbold. Jeg vil gerne give de her børn muligheden for at kunne spille fodbold og have det sjovt med deres venner.

- Jeg ved, hvor meget fodbold betyder for mig, så det er en kæmpe gevinst at kunne give dem den samme mulighed, fortæller Laura Juul Hansen.

Laura Juul Hansen jonglerer en karriere både i elitefodbold, Sports Creates Memories, og så har hun også startet sit eget tøjmærke for at finansiere Sports Creates Memories. Glæden, hun får ved at gøre en forskel for børn, er dog det hele værd.

- Det er virkelig svært, og der er mange tråde, der skal hænge sammen. Der er meget planlægning. Men det gør mig virkelig glad at kunne give udsatte børn de her fodbolddage, fortæller Laura Juul Hansen og fortsætter.

- Jeg tror også, det er derfor, jeg kan gøre det hele, fordi det gør mig så glad, og så håber jeg på, at det hele hen af vejen går op i en højere enhed.