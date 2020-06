Dansk hattrick sender klub på førstepladsen i Norge

Den danske fodboldspiller Kasper Junker har sammen med sin klub, Bodø/Glimt, fået en god start på sæsonen i Norge.

Søndag var den tidligere AGF- og AC Horsens-spiller på pletten hele tre gange med fuldtræffere, der var med til at sørge for en storsejr på 6-1 over Haugesund.

Det var sæsonens anden sejr i to kampe for Bodø/Glimt, som ligger på førstepladsen i den bedste norske række, Eliteserien.

Junker scorede til 2-0, 3-0 og 4-0 i afklapsningen. Det ene af målene stod landsmanden Philip Zinckernagel for oplægget til.

Det sidste af Bodø/Glimts mål var der også dansk afsender på. Det var den tidligere Silkeborg-profil Sammy Skytte, der fik lov til at lukke og slukke.

Bodø/Glimt på førstepladsen har samme antal point som Molde, der er toer i tabellen. Molde vandt mesterskaber i sidste sæson foran netop Bodø/Glimt, mens Rosenborg blev nummer tre.

En dansk scoring faldt der også i den svenske Allsvenskan, hvor Rasmus Lauritsen for anden gang i indeværende uge kom på tavlen i en fodboldkamp.

Søndag gik det ud over Djurgården, som blev besejret 3-0 af Lauritsens Norrköping. Norrköping er på førstepladsen i Sverige med ni point for tre kampe.

