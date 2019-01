Dansk kæmpeskifte til Premier League kollapset

Et kæmpeskifte med en dansker i centrum er røget på gulvet i allersidste øjeblik.

Indtil for ganske få minutter siden var der en realistisk mulighed for, at 21-årige Joakim Mæhle kunne have vekslet sin status til Premier League-spiller.

Men selv om der er blevet forhandlet på højtryk mellem Mæhles belgiske klub, Racing Genk, og Southampton hele dagen, så står det nu knusende klart, at der ikke bliver enighed om en overgang.

Joakim Mæhles agenter har ellers tilbragt hele dagen i England for at kunne rykke hurtigt på overgangen.

Southampton indledte dagen med at byde 85 mio. kr. for den unge danske back. Det bud blev tidligt afvist. Siden har der været stilhed omkring sagen, men i kulissen er der blevet kæmpet en brav, langvarig, men forgæves kamp for at lande Joakim Mæhle.

Genk satser stenhårdt på at vinde mesterskabet i Belgien, og den drøm får klubben til at satse alt. og Joakim Mæhles bliver anset for en nøglespiller. Derfor bliver den tidligere AaB'er ikke holdkammerat med Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard i denne omgang, selv om buddet endte med at blive så stort, at han ville lægge sig ved siden at Christian Eriksens pris for overgangen til Tottenham - 100 mio. kr.

Set med danske øjne er ironien til at tage at føle på.

For Genks tilgang til Joakim Mæhles transfer spejler nærmest hundrede procent, hvordan FC Midtjylland valgte at håndtere selvsamme Genks interesse i Paul Onuachu. Ulvene vurderede også at buddet på Onuachu var for lavt sammenlignet med den værdi Lange Paul ville have for klubben i jagten på mesterskabet.

