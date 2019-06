Dansk komet lægger transfer-pres på FCN

UDINE (Ekstra Bladet): Andreas Skov Olsen meldte sig ind i EM for U21-landshold med det mest effektfulde indhop, som turneringen har set til nu.

Først skabte han den afgørende 2-1 træffer, inden han satte kronen på med ASO-varemærket - et træk mod venstre og superskarpt krøllet i nettet med venstrefoden til 3-1.

Sådan gøres dét, når træneren sender én i aktion efter 73 minutter.

På tribunen sad FCN-kometens agent, Michael Bolvig, og godtede sig over opvisningen mellem klubbosser fra en stribe af Europas største klubber.

Fredag morgen måtte Andreas Skov Olsen tage sejrssmilet med i spillerbussen og træne sammen med truppens andre reserver på anlægget i Tarcento nord for Udine, hvor spillerne bestemt ikke blev sparet.

Ikke mange af de ti markspillere havde blik for den smukke udsigt til alpernes udkant, da træningen blev lukket med otte udmarvende stigningsløb, der virkelig trak tænder ud i den smeltende varme.

Men Andreas Skov Olsen havde fundet overskuddet igen, da han mødte pressen på Hotel La di Morét i Udines nordlige udkant, hvor han elegant, underspillet satte FC Nordsjælland under ikke uvæsentligt pres i forbindelse med spekulationerne om fremtiden.

Optakt til mål... over til venstrefoden. Foto: Lars Poulsen

Andreas Skov Olsen bekræftede for første gang interessen fra Real Sociedad, og sendte samtidig et klart signal om, at han ser meget store muligheder i netop det skifte.

- Det er en spændende klub, som bruger unge spillere og giver dem chancen. Det er en fed by og så videre, så det kunne måske godt blive et godt match, sagde Andreas Skov Olsen som ser gode muligheder for slå igennem i en af verdens bedste ligaer - og Sociedad er en ideel destination.

- Jeg vidste godt, hvad der foregik, så jeg har da været inde og høre og læse om tingene og gjort mig tanker om, hvordan det ville være at komme derned, sagde han.

Kærlighedserklæringen til Real Sociedad er et nyt kort på bordet i pokerspillet om Andreas Skov Olsen. Spaniernes bud på 30 mio. kr. er afvist af FC Nordsjælland, der forsøger at presse en højere pris ud af spanierne, fordi der er andre interesserede klubber, der er villige til at give mere.

Andreas Skov Olsens indhop mod Østrig blev afgørende. Foto: Lars Poulsen

Mest markant er CSKA Moskvas interesse, der vil udløse den helt store jackpot for Farum-klubben, men den ballon punkterede Andreas Skov Olsen fuldstændig.

- Nej, det er i hvert fald ikke min førsteprioritet. Man ved jo aldrig, Men det er ikke lige det, jeg går efter lige nu, fastslår Skov Olsen.

Hvorfor?

- For det første har jeg sgu aldrig rigtig set russisk fodbold, så jeg ved ikke lige, hvordan det foregår derovre, ler han.

Den kontante afvisning af CSKA Moskva giver en ny udvikling i fremtidsspekulationerne omkring Andreas Skov Olsen. FC Nordsjælland kan ikke bruge russernes interesse til noget i forhandlingerne, når spilleren selv lukker ned for muligheden.

Andreas Skov Olsen har et år tilbage af sin aftale i FC Nordsjælland, hvilket betyder, at han allerede til nytår kan indgå aftale til anden side gældende fra næste sommer. I det tilfælde vil FC Nordsjælland kun få kompensation for træning og uddannelse - et meget mindre beløb.

Spillerne har det varmt i Udine. Foto: Lars Poulsen

Den utilslørede kom-og-tag-mig erklæring fra Andreas Skov Olsen til Real Sociedad skubber atter spanierne helt forrest i favoritfeltet til at lande danskeren, der sværger at han vil gøre alt for at skabe et fundament for salg med indsatserne på banen.

- For at prøve noget nyt. Udfordre mig selv. Prøve en anden liga og nogle andre spillere at spille over for. Måske et højere tempo, siger han og åbner en lille dør for, at forhandlingerne om et salg ikke ender i succes.

- Dermed ikke sagt, at jeg forlader Nordsjælland. Det er jeg slet ikke sikker på endnu - overhovedet, siger han.

