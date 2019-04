Dansk komet tæt på stort skifte: Derfor gik det i vasken

Joakim Mæhle kunne i vinterens transfervindue været blevet skudt af sted til Premier League-klubben Southampton FC, der mod slutningen af transfervinduet i janaur forsøgte at lokke den danske U21-landsholdsspiller til det sydlige England.

Southampton, der i forvejen har Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard i truppen, bød angiveligt 85 millioner kroner for Mæhle, men Genk sagde nej.

Klubben har i denne sæson kurs mod det belgiske mesterskab, og det vægtede højere end Mæhle-millioner på bankbogen.

Det respekterer danskeren fuldt ud.

- Interessen var meget konkret, og jeg var smigret, men Genk sagde straks, at en transfer ikke kunne komme på tale. Jeg tolkede interessen som et klap på skulderen og som, at jeg er på rette spor, men lige nu er det bedst at være i Genk, siger Joakim Mæhle til Het Laatste Nieuws og fastslår, at turen meget vel kan gå til England på et senere tidspunkt:

- Jeg tror, at min atletiske spillestil vil passe rigtig godt til Premier League.

Joakim Mæhle har kontrakt med KRC Genk frem til juni 2020 - til sommer vil han med al sandsynlighed kunne opleves som en del af det danske U21-landshold, der skal spille EM i Italien og San Marino.

Den 21-årige back har i denne sæson scoret fire mål og lavet ni assists.

