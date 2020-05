Dansk landsholdsangriber forlænger kontrakt med en måned

Den danske landsholdsangriber Christian Gytkjær spiller sæsonen færdig i sin polske klub, Lech Poznan.

Det har som sådan hele tiden været planen, men da coronavirus har afbrudt den polske liga, kan den ikke nå at blive færdigspillet før juli.

Gytkjærs kontrakt stod til at udløbe ved udgangen af juni, men fredag har han forlænget sin kontrakt med en måned. Det skriver Lech Poznan på sin hjemmeside.

Akkurat som Superligaen genoptages den polske Ekstraklasa i slutningen af maj. Med 15 fuldtræffere efter de første 29 spillerunder er Christian Gytkjær hele ligaens topscorer. Lech Poznan ligger nummer fem i tabellen.

Trods kontraktforlængelsen kan den 30-årige dansker stadig frit forhandle med andre klubber om, hvor han skal spille fra 1. august, da han har under et halvt år til kontraktudløb. Han har spillet for den polske klub siden sommeren 2017.

Christian Gytkjær har spillet ni landskampe for Danmark. Han debuterede i november 2016, men han blev først en fast del af Åge Hareides landsholdstrup i efteråret 2018.

Han har scoret fem mål for landsholdet, tre mod Gibraltar, et mod Luxembourg og et mod Schweiz.