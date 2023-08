Dansk landsholdsspiller forlænger med Bournemouth

Philip Billing har haft stor succes siden skiftet til Bournemouth i 2019, og han skal ingen steder lige foreløbig.

Premier League-klubben har mandag offentliggjort en kontraktforlængelse, der binder ham til Bournemouth frem til sommeren 2027.

Det passer midtbanespilleren rigtig godt.

- Jeg er rigtig glad for at blive her i fire år mere, lyder det fra danskeren.

- Jeg har elsket min tid her, og projektet er virkelig spændende med de spillere, vi har købt, og den udvikling, der sker med træningsfaciliteterne.

- Jeg vil gerne bygge videre på den forgangne sæson, score flere mål og hjælpe med at få klubben til at etablere sig i Premier League, siger Billing.

Den i dag 27-årige Billing skiftede som teenager fra Esbjergs ungdomsafdeling til Huddersfield og var med til at føre holdet op i Premier League.

Han har i alt spillet 115 kampe i Englands mest prestigefyldte fodboldrække og scoret ti mål.

I mellemtiden har han opnået sporadisk spilletid på det danske landshold, hvor han står noteret for fem kampe.

Billings arbejdsgiver er ikke i tvivl om midtbanespillerens evner.

- Alle kan se, hvor talentfuld 'Phil' er, og vi er glade for, at hans fremtid ligger hos os, forklarer klubdirektør Neill Blake.

- Han er et værdsat medlem af truppen, og det siger noget om klubbens ambitioner og mål, at han vil bruge sin fremtid her.

To kampe inde i sæsonen ligger Bournemouth på 14.-pladsen i Premier League med et point.