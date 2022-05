Dansk landsholdsstjerne om kronisk sygdom: - Det var hårdt mentalt

Den danske landsholdsspiller indrømmer nu, at diagnosen kom som lidt af et chok for den unge fodboldstjerne

- Da vi opdagede min sygdom, må jeg indrømme, at det var hårdt mentalt. Heldigvis var den valgte behandling effektiv ret hurtigt.

Sådan siger den danske stjerneangriber Kasper Dolberg om den første tid, efter han sidste år blev diagnosticeret med diabetes 1.

Det sker i et interview med den franske avis Nice-Matin.

- Jeg føler, jeg har mere energi, og jeg følger en rutine hver dag. Jeg begyndte at acceptere og indse, hvad der skete med mig. For at være ærlig tog det noget tid, men i dag har jeg det fint, siger Dolberg om den behandling han har fået, efter det blev klart, hvad han fejlede.

Danskeren udtalte sidste år, at han var lettet over, at finde årsagen til, at han var ude af sig selv. Lægernes svar gav altså afklaring for Dolberg, men det var ikke kun lettelse, der ramte danskeren. Han blev ramt mentalt af nyheden om sin sygdom.

Danskeren spiller til daglig i den franske klub Nice, hvor han har scoret seks mål i den nuværende sæson.

Kasper Dolberg har spillet 34 kampe for landsholdet, hvor han har scoret 10 mål. Foto: Lars Poulsen

Fik diagnosen sidste år

Det var i november 2021, at den danske landsholdsspiller kunne fortælle, at han led af diabetes 1. Det gjorde han i en Instagram-story.

Dengang skrev han følgende:

- Kære fans, denne uge har jeg fået svar på nogle undersøgelser, og det viser sig, at jeg har diabetes 1.

- Selvfølgelig er det en overraskelse, men jeg er ærligt talt lettet over endelig at have fundet ud af, hvorfor jeg har været ved siden af mig selv de sidste uger.

- Og så er jeg ekstremt glad for, at lægerne kunne fortælle mig, at med den rette behandling ville det ikke have nogen effekt på min fodboldkarriere!