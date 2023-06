Dansk nedtur: Oliver Abildgaard rykker ned

Det blev Verona, der trak nitten, da den sidste nedrykker søndag skulle findes i Serie A i sæsonens sidste runde.

Den norditalienske klub startede dagen lige under nedrykningsstregen med samme antal som Spezia lige over. Verona var dog tvunget til at ende med flere point end Spezia takket være en dårligere indbyrdes statistik.

Det skete ikke. På San Siro i Milano tabte Verona 1-3 til AC Milan. Spezia var på besøg hos Roma og tabte 1-2.

Oliver Abildgaard måtte fra Veronas bænk se holdkammeraterne forgæves kæmpe for overlevelse. Simon Kjær sad ligeledes på bænken for Milan i hele kampen.

Verona følger med Cremonese og Sampdoria ned i Serie B.

Længere oppe i Serie A-tabellen sluttede Joakim Mæhle og Rasmus Højlund sæsonen af med at gøre sig bemærket for Atalanta, der vandt 5-2 over Monza. Mæhle blev noteret for to assister, og Højlund scorede til 3-1.

Den danske angriber kunne nærmest ikke undgå at sende bolden i kassen, da han modtog en tværaflevering cirka en meter fra målstregen.

Sejren gjorde, at Atalanta endte på femtepladsen med 64 point, seks færre end AC Milan på fjerdepladsen.

Juventus vandt 1-0 over Udinese og endte på syvendepladsen med 62 point. Romas sejr gjorde, at hovedstadsklubben holdt fast i sjettepladsen, der giver adgang til Europa League i næste sæson.