Dansk profil med opsang efter tyskertæsk

UDINE (Ekstra Bladet): Niels Frederiksen er muligvis på vej til trænersædet i Brøndby, men han gav den fuld FC Nordsjælland-rulle, da Danmark åbnede U21 EM med et 3-1 nederlag mod Tyskland.

Halvdelen af markspillerne opdraget i Farum-klubben.

Ingen af de fem spillere hævede sig over det gennemsnitlige på en skuffende dansk aften, og da Dortmund-talentet Jacob Bruun Larsen efter slutfløjtet delte sine tanker om kampen, så kunne han ikke holde kritikken tilbage.

- Jeg synes, vi spillede lidt for langsomt. De skulle bruge alt for få kræfter for at få kuglen. Det var lidt det modsatte, vi skulle. Vi løb meget forgæves. Så på den måde var de klogere end os. Det, synes jeg, er lidt frustrerende, sagde Jacob Bruun Larsen og bemærkede i samme ombæring, at der var spillere, der virkede nervøse over anledningen.

Nervøsitet og manglende tempo irriterede Jacob Bruun Larsen efter kampen. Foto: Lars Poulsen

Jacob Bruun Larsen undlod at gå i detaljer med sin observation, men Dortmund-spilleren gik lidt længere med kernen i sin frustration, da han senere blev bedt om at dele sit indtryk af Robert Skov.

- Robert Skov er en supergod spiller. Det er rigtig rart, at jeg ikke er alene om, at skulle levere den del... uden at det skal lyde for kækt, sagde Jacob Bruun Larsen og erkendte samtidig, at han ikke selv følte, at han var lykkedes mod Tyskland.

Bekymringerne omkring det manglende tempo i spillet, og for få alternativer rent offensivt, som Jacob Bruun Larsen nævner, må give U21-landstræner Niels Frederiksen stof til eftertanke.

Han virker opsat på, at belønne de bærende kræfter fra kvalifikationen med vigtige roller under slutrunden. Anfører Mathias Jensen og midtbanemakkeren Philip Billing har været ude i hård fysisk træning for overhovedet at være i gear til EM.

Marcus Ingvartsen var foretrukket fra start, selv om han stort set ikke har spillet denne sæson for Genk.

Jacob Bruun Larsen roste Robert Skov for en stærk kamp. Foto: Lars Poulsen

