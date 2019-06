Dansk profil spiller EM med ti skruer i foden

Mikkel Duelund udskyder operation for at få EM-slutrunden med i Italien

UDINE (Ekstra Bladet): Danmark går ind til EM for U21-landshold med en af kvalifikationens assistkonger i truppen.

Ingen lagde op til flere mål end Mikkel Duelund, som tilmed går ind til EM med erfaring fra slutrunden i Polen for to år siden.

Men Duelund har udsigt til at være bænket, når det hele starter mod Tyskland mandag aften.

Formen halter stadig efter det brud i anklen, som han fik i slutningen af 2018, men Mikkel Duelunds drøm om EM har betydet så meget, at han har udskudt en operation i anklen for at være med.

- Jeg har ti skruer og en plade i foden. Optimalt set skulle det være taget ud nu, men heldigvis er det sådan, at jeg kan spille med det, og så kan jeg få det taget ud om et halvt år, fortæller han i en stille stund på spillerhotellet i udkanten af Udine.

For at nå EM har Mikkel Duelund udskudt en planlagt operation. Foto: Lars Poulsen

- Jeg besluttede selv at beholde det i foden, fordi jeg så gerne ville spille det her EM. Det havde været umuligt at blive klar til EM efter en operation, siger han.

- Bundlinjen er, at jeg har været en del af det her hold i rigtig lang tid, og EM er kulminationen på alt, hvad vi har arbejdet med gennem årene. Det er én ting.

- Noget andet er, at slutrunder som denne er noget, som jeg vil se tilbage på som et højdepunkt den dag, hvor jeg ikke spiller fodbold længere. Jeg er enormt stolt over bare at deltage, og jeg vil gøre alt i min magt for at være klar til det, forklarer Mikkel Duelund, der tydeligvis har brugt tiden på sidelinjen i Dynamo Kiev på fysisk træning. Væk er det spinkle Superliga-look. Mikkel Duelund skubber modstanderne ikke bare væk i dag.

Mikkel Duelund toppede assistlisten ved kvalifikationen til EM. Foto: Lars Poulsen

- Der var ikke rigtig nogen anden udvej end at lade det blive i. Så bliver jeg i stedet opereret op mod vinterpausen, og så vil jeg være klar til kamp efter en måned, fortæller Mikkel Duelund, der er indstillet på, at Niels Frederiksen henviser ham til bænken.

- Jeg vil naturligvis spille så meget som muligt. Men jeg bliver også nødt til at se på det, som jeg har været igennem.

- Da jeg blev skadet, ville jeg gerne opnå at komme tilbage og spille to-tre måneder op mod EM. Det kunne ikke lade sig gøre. Foden ville ikke samarbejde. Realiteterne er at jeg har haft tre-fire uger, hvor jeg har været en del af en trup op mod EM, konstaterer han.

- Jeg kan ikke sige noget med sikkerhed, men jeg tror heller ikke på, at jeg kommer til at starte inde i den første kamp. Jeg vil gøre alt for at få en rolle og bidrage, og det vil jeg gøre, uanset om jeg er fra bænken eller fra start, siger Mikkel Duelund og udtrykker stor tillid til de mange offensive alternativer, der byder sig til.

