Dansk sæson-helt lukker med to kasser

Jon Dahl Tomasson kan se tilbage på en vellykket debutsæson som cheftræner for mesterklubben Malmö FF.

Søndag eftermiddag vandt hans mandskab med 4-0 i sæsonens sidste kamp, og det gik ud over Östersund, som havde taget den lange vej fra Nordsverige til Skåne. Alle fire mål faldt i første halvleg.

Midtbanespilleren Anders Christiansen, der jævnligt udtages til det danske landshold, blev dobbelt målscorer i kampen. Først scorede han til 1-0 efter et indirekte frispark i feltet, og dernæst scorede han til 3-0 på straffespark.

Dermed nåede han op på i alt 13 ligamål i sine 23 ligakampe i denne sæson.

Foruden Anders Christiansen var også danskerne Jonas Knudsen, Lasse Nielsen og Søren Rieks i Malmös startopstilling søndag. Sidstnævnte lagde op til 4-0-målet med en aflevering bag om eget støtteben.

Mens Malmö vandt guld endte en anden danskerklub, Elfsborg, på andenpladsen. Både Jeppe Okkels og Frederik Holst var med, da klubben lukkede sæsonen med at spille 2-2 på hjemmebane mod AIK Stockholm.

Flere andre danskere var også i aktion i søndagens sidste spillerunde, og en af dem kom på måltavlen.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller Andreas Skovgaard scorede på hovedstød for Örebro, som vandt 2-1 hjemme over Hammarby.

Falkenberg og Helsingborg rykker ud af Allsvenskan, mens Kalmar for andet år i træk skal spille et dobbeltopgør mod et hold fra den næstbedste række om en plads i Allsvenskan. Her bliver modstanderen Jönköping Södra.



