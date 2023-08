Dansk speedwaykører i slemt styrt

Den danske speedwaykører Patrick Hansen er endt på hospitalet, efter at han lørdag var ude for et slemt styrt under en ligamatch i polske Ostrow.

Det oplyser Grindsted Speedway Klub i et opslag på Facebook.

- De første prognoser ser ikke særlig positive ud, lyder det.

Omfanget af Patrick Hansens kvæstelser samt årsagen til ulykken beskrives ikke yderligere.

24-årige Patrick Hansen er fra Kalundborg. Han blev i 2022 udtaget til det danske speedwaylandshold.

Til daglig kører han for det polske hold Rybnik, som tabte lørdagens ræs mod Ostrow 50-40.

- Vi krydser fingre for Patrick, skriver Grindsted Speedway Klub.