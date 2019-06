Dansk stjerne jubler: Min søster er kræftfri

UDINE (Ekstra Bladet): Jacob Bruun Larsen går ind til EM-slutrunden for U21-landsholdet båret på vingerne af den bedst tænkelige nyhed.

Mens Dortmund-fløjen var i gang med torsdagens restitutionstræning i kroatiske Medulin ringede storesøster Line med en kæmpehistorie.

- Efter træning kunne jeg se, at hun havde ringet til mig. Så jeg ringede tilbage, og så sagde hun ordret ’Din søster har ikke mere kræft. Hun er sund.’ Jeg står nede i receptionen på hotellet i Kroatien og armene ryger bare i vejret. Det var ekstremt, ekstremt stort. For mig er det bare det allervigtigste, at min familie har det godt. Sådan er jeg jo som alle andre.

- Så er EM, Dortmund og fodbold ret lige meget, når det kommer til sådan noget, siger Jacob Bruun Larsen med alvoren malet i ansigtet.

Jacob Bruun fortæller om søsterens kræftsygdom. Foto: Lars Poulsen

Jacob Bruun Larsen valgte i aftes at lægge et foto op på sin Instagram-profil med den gode nyhed, og på mediedagen i Udine før U21 EM-slutrunden var han meget åben om den kamp mod kræften, som har præget den tætknyttede familie.

- Der er ingen tvivl om, at det har fyldt stort set alt det seneste halvandet år for mig og min familie.

- Vi er meget åbne i vores familie. Vi kommer fra et lille sted, hvor alle kender hinanden, så har det ikke været noget problem at være åben om det, fortæller Jacob Bruun Larsen, der skulle håndtere optakten til EM velvidende, at hans 22-årige søster stod foran nogle meget afgørende dage.

- Jeg vidste godt, at hun skulle ind og have foretaget nogle test, fordi det er et stykke tid siden, at hun afsluttede sin behandling.

- Det var anden gang, at hun skulle have foretaget den test. Første gang var sidste sommer, hvor hun skulle have tjekket om kræften var væk. Dengang var den så vendt tilbage.

Jacob Bruun Larsen ved fredagens træning i det stegende varme Udine. Foto: Lars Poulsen

- Nu et år efter er hun så færdig, så det var første test hun var inde at få foretaget for tre dage siden. Jeg vidste godt, at hun skulle derind, men jeg turde ikke ringe til hende. Jeg ville lade hende ringe til mig, forklarer det danske stortalent, som ikke lægger skjul på, at kampen mod kræften fylder alt.

- Fodbold spiler man jeg indtil jeg når 30’erne. Min søster er jo hele livet.

- Hvis jeg kunne ofre min karriere for at hun blev rask, så gjorde jeg det uden at tøve. Jeg finder nok noget andet at lave i de 15 år. Kunne det sikre at min søster kunne leve, så gjorde jeg det. Det står jeg hundrede procent fast på, slår Jacob Bruun Larsen fast.

