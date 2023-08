Dansk stjerne køber dyr lejlighed

Millionerne vælter ind, når du er professionel fodboldspiller. Og det handler om at investere pengene i noget fornuftigt.

Jesper Lindstrøm har gjort det. Holger Rune har også gjort det. Og nu investerer 20-årige Maurits Kjærgaard også i en lejlighed i Nordhavn i første parket med vandudsigt.

Det fremgår af Tinglysningen, hvor man kan se, at FC Salzburg-spilleren har investeret 8,9 millioner kroner i lejligheden, der er på 95 kvadratmeter.

Maurits Kjærgaard blev solgt for 20 mio. kr., da FC Salzburg købte ham i 2019. Nu har investeret næsten ni mio. kr. i en lejlighed. Foto: Lyngby Boldklub

Den er opført i eksklusive materialer i højeste kvalitet. Og der er naturligvis en privat altan på 14 kvadratmeter tilknyttet lejligheden.

Lejligheden består af køkken/alrum samt to værelser og blev opført i 2020.

Nu står lejligheden klar til den talentfulde dansker, når han er på gæstevisit i Danmark fra Salzburg, hvor han har spillet de seneste fire år.

Maurits Kjærgaard skiftede fra Lyngby i 2019, da FC Salzburg betalte et beløb i niveauet 20 millioner kroner for det dengang 16-årige talent, der siden har udviklet sig og nu er en markant profil på det østrigske mesterhold.

For Lyngby var det et kæmpe salg, det største i 20 år. Og aftalen med Salzburg kan faktisk udløse op til 30 mio. kr. til superligaklubben, der netop også har solgt Lucas Hey til FC Nordsjælland for 11 mio. kr.

Maurits Kjærgaard, der er en fast del af det danske U21-landshold, optræder også fast på det talentfulde Salzburg-mandskab. Her har han de senere år udviklet sig som en af holdets nøglespillere.

Han har stadig debuten til gode på Kasper Hjulmands landshold. Men fortsætter Kjærgaard den positive udvikling, han har vist, er det kun et spørgsmål om tid, før han får sin første landskamp.