Dansk topmøde i Italien: Kæmpe ændring i Superliga

UDINE (Ekstra Bladet): En kæmpe-ændring i dansk fodbold bliver underskrevet i den italienske kystby Trieste i løbet af søndagen.

DBU's bestyrelse samles til møde fra morgenstunden på Hotel Continentale i byens hjerte for at løbe gennem en dagsorden, hvor indførelsen af VAR-systemet i Superligaen indgår.

Divisionsforeningen lancerede i samarbejde med DBU en pressemeddelelse for ti dage siden, hvor ambitionen om at indføre det revolutionerende videodommersystem blev formuleret.

Aftalen manglede dog stadig grønt lys fra DBU's magtfulde bestyrelse. Det kommer i dag. Ekstra Bladets kilder med indsigt i bestyrelsens arbejde slår fast, at VAR bliver en realitet på dagens møde.

Det helt springende punkt omkring VAR ligger i økonomien. DBU står for dommernes uddannelse i Danmark. Derfor er forbundet nødt til at lægge markante beløb i finansieringen af dommer-uddannelsen for at systemet kan udnyttes optimalt.

Samtidig risikerer DBU, at forbundets dommere glider ud af betragtning til store internationale opgaver, hvis de ikke har erfaring med videodommer-systemet. Det kræver tilvænning for dommere at arbejde optimalt i kampe med videodommere.

Det planlægges at implementere VAR i landets bedste fodboldrække fra 2020/2021-sæsonen. Den kommende sæson skal bruges til at uddanne dommerne i det nye system.

Træningen af de nye dommere kommer blandt andet til at foregå til kampe i Reserveligaen i den kommende sæson.

