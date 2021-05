17 smittede til Brøndby-fejring

Der er indtil videre konstateret 17 smittede med coronavirus under fejringen af Brøndbys mesterskab

17 personer er konstateret smittede efter fejringen af Brøndbys mesterskab.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

I et opslag på Twitter skriver styrelsen, at de smittede er fundet blandt 'deltagere i fodboldfestlighederne på og omkring Brøndby Stadion mandag'.

Derfor opfordrer styrelsen til, at man lader sig teste i dag eller i morgen og igen efter to dage, hvis man har været til stede ved stadion mandag.

Tusinder til fest

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrede allerede tirsdag deltagere i fejringen om at blive testet. Samme dag blev den første smittede fundet, og nu er tallet altså oppe på 17 smittede.

Fejringen af mesterskabet både før og efter kampen har generelt vakt stor opsigt, da mange undrede sig over, at flere tusinde kunne få lov at samles på trods af coronarestriktioner.

En helt anden episode vakte dog også opsigt under fejringen. Det var, da Brøndbys anfører, Andreas Maxsø, kort efter slutfløjt krammede en kendt hooligan fra den voldelige fanfraktion Fri Sport. Læs meget mere om det her.