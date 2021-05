10 mand forlader Agger i Køge

Til sommer får HB Køge et nyt trænerteam i form af Daniel Agger og Lars Jacobsen, men de får også en hel del ændringer i spillertruppen.

Hele ti spillere forlader nemlig HB Køge denne sommer.

I løbet af den seneste tid er det kommet frem, at Oliver Sonne og Mathias Høst skifter til henholdsvis Silkeborg IF og Næstved Boldklub.

Og nu bekræfter HB Køge at yderligere otte spillere smutter.

Der er tale om Mark Gundelach, Magnus Häuser, Magnus Wørts, Jakob Johansson og Lorenzo Burnet samt lejesvendene Valon Ljuti, Rocco Romeo og Mikkel Qvist forlader klubben.

- Vi står foran en større udskiftning i vores trup, og derfor har vi den seneste tid gennemført samtaler med de spillere, der har kontraktudløb til sommer.

- Det har resulteret i at otte spillere har fået besked om, at de af forskellige årsager ikke får forlænget aftalerne, og dermed ikke indgår i planerne fremadrettet.

- Flere af spillerne har de seneste år spillet mange kampe for os, og så er der spillere, som desværre ikke helt har fået så meget ud af det, som vi havde håbet på.

- Men konklusionen er, at vi har brug for en markant ændring i truppens sammensætning til den kommende sæson, siger direktør Per Rud til klubbens hjemmeside.

HB Køge er aktuelt nummer seks i oprykningsspillet i 1. division. De skal også spille i den næstbedste danske række efter sommerferien.