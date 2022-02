10 millioner kroner står på spil

- Vores klare mål er, at vi skal tilbage til Superligaen nu, kikser det har vi en plan B klar, siger Lyngbys direktør, Andreas Byder

Der står mange millioner på spil for Superliga-nedrykkerne fra Lyngby i forårets afgørende kampe.

For ender det ikke med oprykning, så mister klubben de faldskærms-millioner, som superliga-nedrykkerne er garanteret det første år i landets næstbedste række.

- Den store forskel ligger i, at det kun er år ét efter nedrykningen, at vi får et større beløb.

- Det handler om et beløb i niveauet syv mio. kr., som vi vil miste, hvis vi ikke rykker tilbage til Superligaen her i foråret, siger Lyngbys direktør, Andreas Byder.

Lyngby satser på oprykning til Superligaen. Hvis det glipper, skal klubben ud at finde syv mio. kr. Foto: Jens Dresling.

Forskellen på at spille i Superligaen og 1. division er stor. Både når det handler om bevågenhed, sponsorindtægter og på store dele af indtægtsfronten.

- Den store forskel ligger i at være blandt de ti bedste i Superligaen. Så er forskellen mindst ti mio. kr. i indtægter i forhold til vores nuværende situation, siger Andreas Byder.

Men der følger også mange ekstra udgifter med at rykke op i Superligaen.

Spillernes lønninger er højere, fordi de i langt de fleste tilfælde har en kontrakt for Superligaen og en helt anden, hvis det hedder 1. division.

- Vi har selvfølgelig en plan B, hvis vi ikke rykker op, siger Andreas Byder, der glæder sig over udsigterne til, at der snart kan opføres boliger rundt om et nybygget Lyngby Stadion.

Lyngby får nyt stadion. Næste år går man i gang med at bygge de nye tribuner og boliger rundt om Lyngby Stadion. Det kan hjælpe klubben til at bevare positionen i toppen af dansk fodbold.

- Det har skabt optimisme og håb, at vi fik lov at købe stadiongrunden af kommunen. Vi håber at tage første spadestik på hele vores stadionprojekt næste år, så vores nye stadion kan stå færdigt i 2024, siger han.

Lyngby, der rykkede ud i sidste sæson, er aktuelt på en tredjeplads i 1. division.

Kampen om oprykning bliver tæt mellem FC Helsingør, Lyngby, Hvidovre, Horsens og måske Fredericia.