63-årig mand løb nøgen på banen i 1. division: Nu er dommen faldet

14 minutter inde i opgøret mellem Vendsyssel og Næstved i april sidste år skete der noget, der ikke plejer at ske på Hjørring Stadion.

En 63-årig nøgen mand forcerede banden og løb ind midt på banen, mens kampen var i gang. Til stor undren for de 22 spillere, dommere, trænere og tilskuere til 1. divisionskampen.

I dag fik manden så sin straf af Retten i Hjørring, der idømte ham en bøde på 1.000 kroner og erstatningskrav på 10.000 kroner til Vendsyssel. Et beløb identisk med den bøde, som klubben fik af DBU for ikke at forhindre tilskueren i at afbryde kampen.

Ifølge Nordjyske, der har talt med anklageren hos Nordjyllands Politi, Leif Johnsen, så dukkede manden ikke op i retten, og han blev derfor idømt en såkaldt udeblivelsesdom, som kan gives i bødesager.

To års karantæne

Det fremgår desuden af Vendsyssels redegørelse efter kampen i fjor, at manden er idømt en karantæne fra klubbens kampe på to år.

Her giver man også udtryk for, at man ikke tidligere har vurderet manden som værende i risiko-zonen i forbindelse med fodboldkampe i det nordjyske.

Den nøgne mand var ikke i kontakt med hverken spillere eller dommeren, mens han var på banen. Kort tid efter blev han uden dramatik eskorteret ud af to kontrollører.

