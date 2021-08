AC Horsens henter SønderjyskE-angriber

AC Horsens har forstærket sig i jagten på oprykning til Superligaen.

'Den Gule Fare' har hentet Anders K. Jacobsen i SønderjyskE på en treårig aftale.

- Det er ekstraordinært for os som klub, at vi kan hente en spiller med de kvaliteter og det CV, Anders K. Jacobsen har, siger sports- og talentchef Niels Erik Søndergård til klubbens hjemmeside.

- Vi har været i konkurrence med flere andre klubber, så vi er selvfølgelig stolte over, at Anders K. Jacobsen ser så gode muligheder i vores projekt de kommende tre år, at han har valgt at skifte til AC Horsens.

Den 31-årige angriber glæder sig også over skiftet.

- Jeg fik hurtigt en god fornemmelse omkring AC Horsens og deres interesse i mig, og nu glæder jeg mig til, at vi i fællesskab kan arbejde hen mod at spille i Superligaen igen. Jeg glæder mig til at komme i gang, lyder det fra Anders K. Jacobsen.