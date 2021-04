Agger-effekt i Køge: Helt forrykt vanvittigt god

Det er næppe gået nogens næse forbi, at HB Køge har sikret sig et ganske prominent trænernavn til den kommende sæson.

1. divisionsklubben har ansat den tidligere landsholdsanfører Daniel Agger, der skal give sig i kast med sit første job som cheftræner.

På bænken får Agger selskab af Lars Jacobsen, og på den måde har HB Køge sikret sig Danmarks måske mest opsigtsvækkende trænerduo.

Selv om Agger og Jacobsen først tiltræder 21. juni, har ansættelsen allerede medført en massiv mængde opmærksomhed på HB Køge.

Det fortæller direktør Per Rud.

- Vi har mærket en kolossal positiv opmærksomhed omkring det. Det må jeg indrømme. Helt forrykt vanvittigt god, siger Per Rud i et stort interview med Tipsbladet og fortsætter:

- Når man indgår i sådan en ting, så ved man jo godt, at det på nogen måde kommer til at tage magten fra en. Jeg snakkede med min gode ven Albert Capellas (U/21-landstræner for Danmark, red.) om det, for han var der jo, da Daniel var i Brøndby, og han sagde til mig: 'Per, du har gjort det igen, du er vanvittig'.

- Det var et meget godt billede på, at det her projekt nu flytter sig til noget andet.

- Måden, vi driver klubben på, vil være den samme. Der er de samme værdier i klubben, som der altid har været, men vi ved godt, at vi med det her går ind i noget branding og markedsføring, som vi aldrig har haft før. Det er vi helt bevidste om. Og det kommer til at skabe nogle dønninger.

