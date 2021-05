Agger får sin ønskespiller

For halvanden måned siden blev Daniel Agger præsenteret som ny cheftræner i 1. divisionsklubben HB Køge, og nu har den tidligere landsholdsanfører fået endnu en forstærkning på plads forud for debutsæsonen.

HB Køge henter således den 194 centimeter høje midterforsvarer Nemanja Cavnic i Fremad Amager, skriver klubben på sin hjemmeside.

- Nemanja er rigtig, rigtig stærk, og har i vores øjne været en af de bedste forsvarsspillere i 1. division de seneste år. Han er stærk i luften, og så er han rigtig god til at placere sig og få lukket effektivt ned for modstanderne.

- Og mindst lige så vigtigt, så er han en fighter, og en ledertype, der går forrest, og som på den måde kan være med til at vise vejen, og det er lige præcis de egenskaber, vi har søgt efter, forklarer direktør Per Rud om tilgangen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det Daniel Aggers ønskespiller til det centrale forsvar, hvor cheftræneren selv må siges at have en del erfaring - og en spiller, som man har haft på radaren et stykke tid.

Den 25-årige montenegriner kom til Danmark og Fremad Amager i 2018, men har kontraktudløb denne sommer, hvorfor HB Køge slipper for at betale for transferen.

Han spillede 24 kampe for amagerkanerne i 1. division i den forgangne sæson, mens han også var med i pokaleventyret, der sluttede med et nederlag til Sønderjyske i kvartfinalen. Inden da havde man slået Brøndby med 2-1 i ottendedelsfinalen.

Det er den anden spiller, som klubben henter i Fremad Amager, efter Pierre Larsen underskrev en kontrakt for tre uger siden.

Daniel Agger og assistenttræner Lars Jacobsen kan sandsynligvis se frem til flere tilgange forud for den kommende sæson. For to uger siden kom det således frem, at mindst ti spillere forlader HB Køge.

HB Køge sluttede som sidst i oprykningsspillet i landets næstbedste række.