Agger jagter klublegende

HB Køge arbejder benhårdt på at hente Simon Makienok hjem til klubben – Vi skal have hjælp, hvis projektet skal lykkes, erkender direktør Per Rud

Ambitionerne er store hos HB Køge med Daniel Agger og Lars Jacobsen i spidsen for projektet.

Klubben har bebudet, at den skal i Superligaen senest sommeren 2024 som led i en treårs plan.

Den første sæson med den tidligere Liverpool-profil som spydspids var ingen ubetinget succes, fordi klubben ikke nåede målsætningen om top-6.

Men nu går jagten ind før den nye sæson, hvor klubben skal med i den øverste halvdel af tabellen.

Derfor skal der ske oprustning på profilfronten.

HB Køge melder sig således nu på banen i kampen om at sikre sig klublegenden Simon Makienok, der aktuelt er klubløs efter aftalen med St. Pauli udløb 30. juni.

Klubdirektør Per Rud bekræfter, at målsætningen er at hente Makienok hjem, men det kommer ikke til at ske uden hjælp fra omgivelserne.

- Simon fik sit gennembrud i HB Køge, og han er en gennemført god fyr, som vil kunne gøre en forskel både på banen og i omklædningsrummet, siger Per Rud til Ekstra Bladet.

- Det vil være at score opad, hvis det lykkes os at hente Simon hjem. Men det kræver først og fremmest hjælp fra det lokale erhvervsliv, som altid har støttet klubben. Vi skal finde pengene uden for budgettet og appellerer til, at virksomheder i Køge vil være med til at sikre, at Simon kommer hjem, forklarer HB Køge-direktøren.

Simon Makienok, der her er i kamp mod Hansa Rostock, scorede to mål i 3-2 sejren over Hamburger SV i sidste sæson. Det gav ham en særlig plads i hjerterne hos St Paulis fans. Foto: Danny Gohlke/Ritzau Scanpix.

Skal øvelsen lykkes kræver det flere ting går op i en højere enhed.

- Simon skal også følge sit hjerte i stedet for de andre, mere økonomisk attraktive, muligheder, han helt sikkert har, pointerer Per Rud.

Han vil ikke sætte procenter på, om operationen lykkes.

- Vi går efter det. Det skal vi. Der er mange ting, der skal falde i hak: Timing, velvilje og hjælp. Det vil være stort igen at se Simon spille for HB Køge, fastslår han.

Simon Makienok kom fra Næstved, spillede sine første år i HB Køge, skiftede til Brøndby i 2012, inden han blev solgt til Palermo, hvor han aldrig fik den store succes.

Siden blev han udlejet til Charlton og Preston, inden han havnede i Utrecht, hvor en alvorlig korsbåndskade spolerede ét år af karrieren.

Efterfølgende havnede han i Dynamo Dredsen og de seneste to sæsoner har han spillet i St. Pauli, hvor han i den forgangne sæson scorede seks mål i 27 kampe.

Hans største bedrift i den netop overståede sæson var ubetinget de to træffere mod lokalrivalerne fra Hamburger SV i 3-2 sejren sidste efterår.

Alene den triumf gjorde Makienok til en kultfigur i St. Pauli.

Simon Makienok fylder 32 år til november.

