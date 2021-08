Agger nedtoner: - Yderste nødstilfælde

Daniel Agger er kommet på spillerlisten i HB Køge. Han trænede dog ikke med fredag og regner heller ikke med et comeback søndag

Det er noget af et lazaret, som Daniel Aggers trup er havnet i.

Op imod ti HB Køge-spillere er ude af stand til at spille. Flere af dem er ude i længere tid.

Cheftræner Agger har derfor ladet sig selv registrere hos DBU i HB Køges spillertrup.

Ekstra Bladet var fredag til stede under 1. divisionsklubbens træning. Den tidligere landsholdsanfører trænede ikke med, men fik sparket til flere bolde undervejs.

- Vi har rigtig, rigtig mange ude, og der er ikke flere at tage af, så hvis der ryger flere, så er der ikke flere at tage af. Sådan er det. Der er ingen grund til at lægge mere i det, siger Daniel Agger til Ekstra Bladet.

- Hvor længe har du overvejet det?

- Det har jeg ikke overvejet overhovedet. Det er udelukkende, fordi der ikke er flere spillere at tage af.

Den tidligere Liverpool-stjerne forventer ikke at skulle på banen til et sensationelt comeback søndag. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvordan er formen?

- Den er ikke optimal. Jeg har ikke spillet fodbold i fem år, men problemet er stadig, at vi har de spillere til rådighed, vi har, og der er ikke flere.

- Er du med kamptruppen søndag mod Vendsyssel?

- Nej, det skal du ikke regne med. Det er i yderste, yderste nødstilfælde, og der er vi ikke helt endnu. Det var udelukkende, for at være på den sikre side.

- Har du trænet med nogle gange?

- Ja, det er ikke meget.

- Nu trænede du ikke med i dag (fredag, red.). Kommer du til at træne med i morgen?

- Nej, siger Daniel Agger.

Midtstopper Eddi Gomes (til venstre) er tvivlsom til søndagens kamp. Mathias Nielsen (til højre) kan også spille midstopper, men har optrådt på den defensive midtbane i denne sæson. Foto: Tariq Mikkel Khan HB Køge trænede en times tid fredag formiddag. Agger deltog ikke i nogle øvelser. Foto: Tariq Mikkel Khan Agger havde snøret støvlerne til træningen, hvilket dog er ganske normalt blandt flere trænere. Foto: Tariq Mikkel Khan Det blev til enkelte afleveringer fra Agger, men ikke under nogle øvelser. Foto: Tariq Mikkel Khan Foto: Tariq Mikkel Khan Foto: Tariq Mikkel Khan Foto: Tariq Mikkel Khan

Per Rud har også fortalt Ekstra Bladet, at det er af nød.

- Det er ikke noget, vi arbejder hen imod eller på. Vi arbejder på at få vores hold klar, og vi kigger selvfølgelig på de nødvendige forstærkninger, og så har vi bare gjort det her af rettidig omhu, siger HB Køge-direktøren.

Han fortæller samtidig, at det ikke er aktuelt at registrere first team coach, Lars Jacobsen.

HB Køge vandt første kamp i sæsonen mod AC Horsens, men har siden tabte fire, spillet en uafgjort og også røget ud af pokalturneringen.

